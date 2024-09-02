В Ашхабаде торжественно открыли комплекс зданий Специализированной военной школы

Сегодня в столице Туркменистана состоялось торжественное открытие комплекса новых зданий Специализированной военной школы имени Бердымухамеда Аннаева, относящейся к Министерству обороны Туркменистана.

Торжественная церемония открытия прошла с участием Президента Туркменистана, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами страны, генерала армии Сердара Бердымухамедова, сообщает ТДХ.

Туркменистан, провозгласив ключевыми принципами государственной политики позитивный нейтралитет, миролюбие, добрососедство и конструктивное сотрудничество, реализует Военную доктрину, носящую сугубо оборонительный характер, и призванную обеспечить безопасность страны, высокую обороноспособность национальной армии, выступающей гарантом мирной и благополучной жизни народа.

На эти цели направлены осуществляемые в стране комплексные меры по модернизации Вооружённых сил. Одним из приоритетов проводимой в данной сфере работы выступает совершенствование подготовки молодого поколения военнослужащих – достойных продолжателей благородных традиций славных предков, отмечает источник.