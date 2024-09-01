Туркменский дирижер выступит в Башкирии в рамках межгосударственного проекта СНГ

Известный туркменский дирижер Расул Клычев вместе со своими коллегами из России и Азербайджана выступит с концертом в Республике Башкортостан совместно с Молодежным симфоническим оркестром СНГ и Государственным академическим симфоническим оркестром Башкирии.

Концерт состоится 17 сентября в Уфе, в рамках проекта Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ.

Концертная программа включает в себя шедевры русских и зарубежных композиторов.

Р.Клычев выступит на одной сцене с такими дирижерами, как народный артист РФ Сергей Скрипка, Дмитрий Крюков, Константин Науменко, Муртуза Бюльбюль.

«Мне посчастливилось стать частью такого значимого проекта и сотрудничать с замечательными музыкантами СНГ. Ежегодно мы встречаемся на одной сцене, и для меня это большая честь! В Уфу я привезу теплоту сердец солнечного Туркменистана. Очень надеюсь, что оправдаю доверие публики и руководителей проекта», — рассказал Расул Клычев корреспонденту «Туркменпортала».

Сегодня столица Республики Башкортостан — город Уфа отмечает свой юбилей — 450 лет со дня своего основания.