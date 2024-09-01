Туркменские теннисистки приглашены на престижный юниорский турнир в Камбодже

Две туркменские спортсменки, Илима Гусейнова и Сульгун Ишанкулиева, получили персональные приглашения на престижный юниорский турнир «Grand Slam Tennis. Regional Championship 14 & Under», который пройдет с 7 по 14 сентября в Камбодже. В турнире примут участие 24 лучших теннисиста и теннисистки Азии в возрасте до 14 лет, пишет «Туркменистан: Золотой век».

Илима Гусейнова, первая ракетка Туркменистана, занимает второе место в азиатском рейтинге теннисисток до 14 лет. В этом году она завоевала четыре медали на международных турнирах, включая золото в парном разряде на турнире в Индии. Сульгун Ишанкулиева, которой 1 октября исполнится 11 лет, также получила приглашение благодаря своим выдающимся достижениям, включая победы на международных турнирах в Турции и Азербайджане.

Турнир в Камбодже является квалификационным соревнованием, по итогам которого определятся участники юниорского открытого чемпионата Австралии-2025 и других международных турниров. Участники также смогут значительно повысить свой рейтинг и заработать денежные призы.