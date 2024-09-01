Транспортный сектор Туркменистана демонстрирует значительный рост

Транспортно-коммуникационный комплекс Туркменистана показал впечатляющий рост за первые семь месяцев 2024 года. Общий темп роста по выполнению работ и оказанию услуг в секторе составил 118,1%, что свидетельствует о значительном прогрессе в развитии транспортной инфраструктуры страны, сообщает TDH.

Эти данные были представлены на очередном заседании Кабинета Министров Туркменистана генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций М.Чакыевым. По его словам, за период с января по июль 2024 года темп роста грузоперевозок достиг 103,9%, а пассажироперевозок – 103,6%.

Особенно выделяется рост в авиационном секторе: агентство «Туркменховайоллары» продемонстрировало увеличение объема услуг на 153,8%. Другие транспортные агентства также показали положительную динамику: «Туркменарагатнашик» – 113,4%, «Туркменавтойоллары» – 110,9%, «Туркмендениздерьяйоллары» – 107,3%, и «Туркмендемирйоллары» – 104,8%.

В ходе заседания также обсуждались вопросы развития цифровой экономики в рамках реализации соответствующей концепции на 2019-2025 годы, а также ход строительства новых объектов транспортно-коммуникационной инфраструктуры в различных регионах страны.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, заслушав отчет, подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования работы транспортного сектора в соответствии с современными требованиями.