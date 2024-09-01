Телеканал «Туркменистан Спорт» проведет марафон европейского футбола в прямом эфире

В субботу, 31 августа, телеканал «Туркменистан Спорт» порадует любителей футбола марафоном из четырех матчей европейских чемпионатов, которые будут транслироваться в прямом эфире с комментариями на туркменском языке. В программе – три игры Английской Премьер-Лиги и одна встреча итальянской Серии А, сообщает сайт turkmentv.gov.tm.

Футбольный день начнется в 16:30 по ашхабадскому времени с матча между «Арсеналом» и «Брайтоном». Затем в 19:00 зрители увидят противостояние «Лестера» и «Астон Виллы». Вечерний блок продолжится в 21:30 игрой «Вест Хэма» против действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити». Завершит программу в 23:45 итальянский топ-матч между «Лацио» и «Миланом».