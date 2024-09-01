Первый урок нового учебного года в Туркменистане будет посвящен 33-летию независимости страны

Первый урок нового учебного года в Туркменистане пройдёт на тему «Кладезь разума Махтумкули Фраги» и будет посвящён достижениям 33-летия независимости страны, широким возможностям, созданным для будущих поколений.

Как сообщает ТДХ, об этом об этом доложила вице-премьер Б.Ораздурдыева на заседании правительства, состоявшемся 30 августа.

Как сообщалось, 1 сентября планируются различные торжественные мероприятия, в том числе у Монумента независимости, в Педагогической средней профессиональной школе имени Бердымухамеда Аннаева в городе Аркадаг и в 27-й средней школе в селе Ызгант Геоктепинского этрапа Ахалского велаята.

Ещё большую торжественность празднику придаст запланированное в этот день открытие новых учебно-образовательных заведений в разных уголках страны.

Напомним, что около 156 тысячам первоклассников страны будут вручены ноутбуки Bilimli.