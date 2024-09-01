На театральной сцене Ашхабада выступит итальянский тенор

В Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули 12 сентября выступит итальянский тенор Маттео Липпи совместно с туркменскими оперными певицами Бахар Дурдыевой и Гозель Аннахановой.

Музыкальное сопровождение концерта обеспечит Государственный симфонический оркестр Туркменистана под управлением Расула Клычева.

Концерт, организованный по случаю 10-летия открытия Посольства Италии в Туркменистане и в честь столетия со дня смерти Джакомо Пуччини, начнется в 19:00.

Вход свободный.