В Туркменистане 4 сентября стартует кампания по севу пшеницы

В регионах Туркменистана 4 сентября начнется посевная пшеницы под урожай 2025 года. Такое решение принял Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на состоявшемся в пятницу заседании Правительства.

Как сообщает ТДХ, глава государства благословил начало кампании в регионах 4 сентября и обратился к старейшинам с просьбой дать старт посевной, по традиции со словами «Бисмилла!».

Сердар Бердымухамедов пожелал самоотверженным хлеборобам и труженикам полей больших успехов в работе.

В данное время в регионах продолжается подготовка к посевной пшеницы: на полях осуществляются вспашка, разравнивание, гребневание, межевание и промывочный полив, отмечает источник.