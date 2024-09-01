В Туркменистане отметили 102-ю годовщину Дня Победы Турции

В Ашхабаде прошло торжественное мероприятие, посвященное 102-й годовщине Дня Победы Турции, ознаменовавшего окончание Войны за независимость страны. Празднование состоялось 30 августа в резиденции посла Турецкой Республики в Туркменистане, передает корреспондент Turkmenportal.

На мероприятии присутствовали заместитель министра обороны Туркменистана Довран Дурдыев, посол Турецкой Республики в Туркменистане Ахмет Демирок, военный атташе Турции Мехмет Йылдыз, а также главы дипломатических представительств и заместители руководителей силовых структур Туркменистана.

Заместитель министра обороны Туркменистана Довран Дурдыев в своей поздравительной речи подчеркнул важность праздника и отметил тесные отношения между Туркменистаном и Турцией, которые развиваются во многих сферах, включая военно-техническое сотрудничество. Особое внимание в выступлении было уделено недавним двусторонним визитам министров обороны Туркменистана и Турции, состоявшимся в июле и августе текущего года. Эти визиты, по словам Дурдыева, являются ярким доказательством приоритетности туркмено-турецкого сотрудничества для обеих стран. Эти визиты, по словам Дурдыева, являются ярким доказательством приоритетности туркмено-турецкого сотрудничества для обеих стран.

В своем выступлении посол Турции Ахмет Демирок отметил историческое значение Дня Победы для Турции, назвав его символом стойкости турецкого народа и фундаментом для создания современного турецкого государства. Он также зачитал послание Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, посвященное этой знаменательной дате.

Мероприятие завершилось символическим жестом, подчеркивающим прочность дружественных связей между двумя странами. Заместитель министра обороны Туркменистана Довран Дурдыев вручил в дар военному атташе Турции книгу «Конь – символ верности и счастья», автором которой является Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов.