В Туркменистане к 1 сентября откроют четыре новые школы и детский сад

В День знаний и студенческой молодежи в Туркменистане планируется открытие пяти новых учебных заведений. Среди них – средняя школа на 1200 мест в Ахалском велаяте, 2 средние школы на 1360 мест в Лебапском велаяте, детский сад на 160 мест и средняя школа на 500 мест в Марыйском велаяте, сообщает TDH.

Эта информация прозвучала на очередном заседании Кабинета Министров Туркменистана, где обсуждалась подготовка к новому 2024-2025 учебному году. Заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Ораздурдыева доложила об итогах работы за январь-июль текущего года и планах на День знаний.

Согласно отчету, 1 сентября в стране пройдут различные торжественные мероприятия, в том числе у Монумента независимости, в Педагогической средней профессиональной школе имени Бердымухамеда Аннаева в городе Аркадаг и в 27-й средней школе в селе Ызгант Геоктепинского этрапа Ахалского велаята.

Первый урок нового учебного года будет посвящен теме «Кладезь разума Махтумкули Фраги» и достижениям страны за 33 года независимости.

Особое внимание уделяется первоклассникам: всем учащимся первых классов в дар от имени Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова будут вручены компьютеры «Bilimli».

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность высокого организационного уровня мероприятий, приуроченных ко Дню знаний и студенческой молодежи, и дал соответствующие указания по подготовке к началу нового учебного года.