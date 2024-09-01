ВВП Туркменистана вырос на 6,3% за первые семь месяцев 2024 года

Экономика Туркменистана демонстрирует устойчивый рост: по итогам января-июля 2024 года валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель был озвучен на очередном заседании Кабинета Министров Туркменистана, пишет TDH.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадов представил отчет о макроэкономических показателях страны за первые семь месяцев текущего года. Согласно представленным данным, рост наблюдается во всех ключевых секторах экономики.

Наиболее значительный рост зафиксирован в строительной отрасли, где показатель достиг 9,3%. В сельском хозяйстве и торговле рост составил 7,8%, в транспортно-коммуникационном секторе – 7,1%, а в сфере услуг – 7%. Промышленный комплекс также показал положительную динамику с ростом в 3,6%.

Общий выпуск продукции за рассматриваемый период увеличился на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Объем розничной торговли вырос на 11%.

Правительство также отчиталось об успешном исполнении государственного бюджета: доходная часть выполнена на 102,9%, а расходная – на 97,8%. Особо отмечено, что заработная плата, пенсии, государственные пособия и студенческие стипендии финансируются своевременно и в полном объеме.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, комментируя представленные данные, подчеркнул необходимость дальнейшего поддержания стабильности макроэкономических показателей и обеспечения высоких темпов роста ВВП.