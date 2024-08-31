Туркменский музыкальный ансамбль выиграл 5 тыс. долларов на международном фестивале в Самарканде

Национальный музыкальный ансамбль Туркменистана занял первое место на XIII международном фестивале «Шарк тароналари» («Мелодии Востока»), который прошел в Самарканде. Группа была награждена специальным дипломом и денежным призом в размере 5000 долларов США, сообщает УзА.

В состав туркменской музыкальной группы вошли народный артист Туркменистана Суханберди Оразбердиев (вокал), народный артист Туркменистана Хакберди Алламурадов (барабан), преподаватели Туркменской национальной консерватории имени М. Кулиевой Сапамырат Аннамурадов (гыджак) и Довлет Данатаров (дутар), а также студент консерватории Алламурад Мухамметгулыев.

Гран-при фестиваля был присужден ансамблю «Семург» из Азербайджана, второе место заняли группы «Атамекен» из Казахстана и «Маком Бэнд» из Узбекистана, а третье место разделили представители Японии, Монголии и России.

Награды победителям фестиваля вручили министр культуры Узбекистана О. Назарбеков и генеральный секретарь ТЮРКСОЙ С. Раев.

Фестиваль, проводимый под эгидой ЮНЕСКО с 1997 года, в этом году состоялся впервые после пятилетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса. В нем приняли участие более 400 мастеров искусства из почти 80 стран мира.