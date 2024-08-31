Туркменистан укрепляет транспортные связи с Арменией, Ираном и Казахстаном

Туркменистан продолжает укреплять свою роль в международной транспортной инфраструктуре. На недавних переговорах в Тегеране между Национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Ирана Масудом Пезешкианом была озвучена инициатива создания нового транспортно-транзитного коридора Армения-Иран-Туркменистан-Казахстан, сообщает TDH.

Этот маршрут обещает стать важным звеном в международной транспортной сети, способствуя развитию торговых связей и экономической интеграции в регионе.

Развитие транспортного сектора является ключевым направлением государственной политики Туркменистана, реализуемой под руководством Президента Сердара Бердымухамедова. Выгодное географическое положение страны и значительные инвестиции в транспортную инфраструктуру позволяют Туркменистану играть важную роль в транзитных перевозках между Азией и Европой.

Новый коридор Армения–Иран–Туркменистан–Казахстан станет важным дополнением к существующим маршрутам и откроет новые возможности для международного сотрудничества и устойчивого развития, отмечает источник.