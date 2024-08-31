Туркменистан укрепляет позиции на мировом энергетическом рынке благодаря месторождению Galkynyş

Туркменистан, обладающий четвертыми по величине запасами природного газа в мире, активно развивает экспортную инфраструктуру благодаря гигантскому месторождению Galkynyş. Об этом на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан» рассказал главный редактор издания «Нефть-Газ» Усса Уссаев.

Как отмечается, совокупные резервы этого месторождения вместе с Ýaşlar и Garaköl оцениваются почти в 27 триллионов кубометров газа, что обеспечивает энергетическую независимость страны и укрепляет её позиции на глобальном рынке энергоресурсов. В настоящее время на первом этапе освоения месторождения действует 52 скважины, еще 10 находятся в процессе бурения.

Средний проектный дебит газа составляет 1,5 миллиона кубометров в сутки, но потенциал месторождения позволяет достичь показателей более 2 миллионов кубометров. Три уникальные скважины уже демонстрируют стабильный дебит около 3 миллионов кубометров газа в сутки на протяжении полутора лет.

По прогнозам специалистов, с реализацией всех семи этапов освоения Galkynyş годовая добыча природного газа на месторождении может достичь около 200 миллиардов кубометров. Государственный концерн «Туркменгаз» уже располагает техническими возможностями для поставок газа в южном направлении.

Развитие газовой отрасли Туркменистана открывает новые перспективы для укрепления энергетической безопасности региона и расширения международного сотрудничества в сфере энергетики.