Туркменистан укрепляет позиции на мировом энергетическом рынке

Туркменистан продолжает укреплять свои позиции на мировом энергетическом рынке. Как сообщает TDH, в июле текущего года между Туркменистаном и Ираном был подписан контракт на поставку до 10 миллиардов кубометров природного газа в год. Согласно договоренности, туркменский газ будет поставляться в Республику Ирак транзитом через территорию Ирана по схеме «SWAP».

На недавних переговорах в Тегеране между Национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Ирана Масудом Пезешкианом было подчеркнуто, что в ближайшей перспективе по схеме «SWAP» предусматривается экспортировать туркменский природный газ в Ирак и далее в Турцию.

Этот контракт является важным шагом в развитии международного экономического сотрудничества Туркменистана в энергетической сфере. Основываясь на принципах диверсификации, Туркменистан активно развивает взаимодействие с другими государствами и международными организациями, отмечает источник.