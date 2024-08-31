Туркменистан и ООН обсудят интегрированное финансирование для достижения Целей устойчивого развития

В рамках предстоящего Инвестиционного Форума Туркменистана (TIF-2024), запланированного к проведению 10-11 сентября, в Ашхабаде состоится важное заседание Совместной экспертной группы ООН и Правительства Туркменистана. Основной темой встречи станет формирование Интегрированной национальной структуры финансирования (ИНСФ) для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) в стране.

Это мероприятие соберет представителей ключевых государственных органов, международных организаций и экспертов для обсуждения стратегий эффективного достижения ЦУР в Туркменистане.

В рамках мероприятия планируется обсудить вопросы улучшения статистического потенциала Туркменистана для реализации ЦУР. Модератором этой сессии выступит Джалпа Ратна, представитель ЮНИСЕФ. Заместитель Государственного комитета по статистике Туркменистана представит текущие достижения и планы по развитию национальной статистики, подчеркивая её важность для мониторинга прогресса по ЦУР.

Одной из ключевых тем станет обсуждение результатов костинга достижения ЦУР на глобальном уровне и в странах Центральной Азии. Своими знаниями и опытом в этой области поделятся Нур Барнат, глава методологического отдела, и Петра Кынчлова, статистик ЮНКТАД, которые примут участие в мероприятии онлайн.

Еще одной важной темой станет финансирование и привлечение инвестиций в обеспечение продовольственной безопасности. Акош Себени, старший технический советник Регионального отделения ФАО для Европы и Центральной Азии, также примет участие онлайн, представив успешные примеры и рекомендации по привлечению инвестиций в сельскохозяйственный сектор.

В ходе мероприятия Ирина Гукасова, менеджер проекта ПРООН, представит содействие, оказываемую ПРООН в разработке комплексных национальных механизмов финансирования ЦУР в Туркменистане. В своей презентации она сделает акцент на необходимости интеграции международных практик и национальных особенностей для достижения устойчивого развития.

Завершающая сессия будет посвящена обсуждению Совместного Странового Анализа ЦУР с акцентом на целевые показатели и прогресс, достигнутый Туркменистаном в выполнении своих национальных обязательств. В этом блоке специалисты из Министерства финансов и экономики Туркменистана совместно с экономистом Офиса Постоянного Координатора ООН Владимиром Валеткой представят основные результаты и обозначат дальнейшие шаги.

Предстоящее мероприятие станет важной платформой для обсуждения и принятия решений, направленных на формирование эффективной национальной структуры финансирования для достижения ЦУР в Туркменистане.

Ожидается, что участники встречи договорятся о дальнейшем сотрудничестве между национальными и международными партнерами, что будет способствовать устойчивому развитию страны.