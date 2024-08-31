Туркменистан и Афганистан подписали ряд соглашений о сотрудничестве

В Ашхабаде состоялась встреча делегаций Туркменистана и Афганистана в расширенном формате, по итогам которой был подписан ряд важных документов, направленных на укрепление сотрудничества между двумя странами, сообщает TDH.

Во встрече приняли участие заместители председателя Кабинета Министров Туркменистана, руководители министерств и ведомств, а также члены афганской делегации во главе с исполняющим обязанности министра горного дела и нефтепродуктов Х.Бадри. Стороны подчеркнули позитивную динамику расширения взаимодействия и подтвердили готовность к дальнейшему развитию плодотворных связей.

В ходе встречи были подписаны следующие документы:

Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Туркменистана и афганской государственной компанией Da Afghanistan Breshna Sherkat о сотрудничестве в реализации проекта электропровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

Меморандум о взаимопонимании между Агентством «Туркмендемирйоллары» и Министерством общественных работ Афганистана о сотрудничестве по строительству объектов на железнодорожной станции Тургунди.

Рабочий план 22 километровой части Тургунди-Санабар железной дороги Тургунди-Герат, строительство которой планируется между Агентством «Туркмендемирйоллары» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством общественных работ Афганистана;

Соглашение между акционерной компанией TAPI Pipeline Company Limited с правительством принимающей страны по проекту газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (TАПИ) Афганистана.

Эти соглашения направлены на придание нового импульса развитию туркмено-афганского торгово-экономического сотрудничества, увеличение взаимного товарооборота и диверсификацию его структуры.