В новом учебном году в Ашхабаде в первый класс пойдут 17 тысяч 864 ребенка

В этом году в Ашхабаде в первый класс пойдут 17 тысяч 864 ребенка-шестилетки. Все они получат в подарок от имени Президента Туркменистана ноутбуки Bilimli.

Как сообщается в газете «Туркменистан», к 1 сентября в 146 общеобразовательных школах города созданы все условия для обучения в комфортных условиях.

Особое внимание уделено вопросу обеспечения образовательных учреждений кадрами. В связи с этим в новом учебном году более 1000 выпускников педагогических средних профессиональных и высших учебных заведений направлены на работу в учебные заведения Ашхабада, отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что всего по Туркменистану первоклашками станут около 156 тысяч детей.