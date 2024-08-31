В Ашхабаде состоялся творческий вечер «Поём по-русски»

29 августа в Русском Доме в Ашхабаде в рамках творческих встреч «музыкальной гостиной» состоялся вечер «Поём по-русски».

Как сообщает SNG.Today, в программу мероприятия вошли хорошо знакомые песни, занимательные конкурсы и интеллектуальные игры.

Ведущей творческого вечера выступила лауреат международных конкурсов, оперная певица Жанна Саян.

На мероприятии было много детей, которые пришли вместе с родителями. Ребята в караоке исполняли известные песни, а также водили хороводы.

Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере, отмечает источник.