В Ашхабаде прошла рабочая встреча по широкому кругу вопросов климатической повестки

В Ашхабаде 29 августа состоялась рабочая встреча на национальном уровне по широкому кругу вопросов в сфере изменения климата.

Встреча проведена в рамках проекта ПРООН «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе» при координации Министерства иностранных дел и участии представителей различных министерств и ведомств.

Мероприятие было направлено на информирование представителей министерств и ведомств о процессе подготовки Четвёртого национального сообщения и Первого двухгодичного доклада Туркменистана по Рамочной конвенции ООН об изменении климата, а также обсуждение реализации мероприятий по осуществлению Определяемого на национальном уровне вклада Туркменистана в рамках Парижского соглашения.

Участники также рассмотрели вопросы, связанные с выполнением Глобального метанового обязательства и подготовкой к участию Туркменистана в работе 29-й сессии Конференции сторон РКИК ООН, которая пройдет в ноябре в Баку, сообщается в пресс-релизе ПРООН.