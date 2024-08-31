В Ашхабаде обсудили перспективы газопровода ТАПИ

В столице Туркменистана состоялось заседание совета директоров компании TAPI Pipeline Company Limited, на котором рассматривались ключевые аспекты реализации проекта газопровода «Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия» (ТАПИ). Участники встречи подчеркнули стратегическую важность этого масштабного энергетического проекта для региона и обсудили дальнейшие шаги по его реализации, сообщает МИЦ.

Газопровод ТАПИ является одним из приоритетных направлений энергетической стратегии Туркменистана, нацеленной на модернизацию топливно-энергетического комплекса страны и расширение экспортных возможностей. Проект призван не только увеличить мощности национального ТЭК, но и создать новую систему транспортировки энергоресурсов на мировые рынки.

Особое внимание на заседании было уделено значимости ТАПИ для укрепления региональной и глобальной энергетической безопасности. Отмечалось, что реализация проекта будет способствовать улучшению социально-экономического положения населения в странах-участницах, создавая новые рабочие места и стимулируя экономический рост в регионах, через которые пройдет газопровод.

Совет директоров подчеркнул необходимость продолжения активной работы над проектом и выполнения всех предусмотренных мероприятий для успешного завершения строительства газопровода ТАПИ.