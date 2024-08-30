Туркменская спортсменка Маягозель Экеева выступит на Паралимпийских играх в Париже

В Париже стартовали XVII летние Паралимпийские игры, в которых примет участие представительница Туркменистана Маягозель Экеева. Опытная 38-летняя спортсменка выступит в соревнованиях по парапауэрлифтингу в весовой категории до 86 кг 8 сентября.

Экеева – мастер спорта международного класса, уже имеющая опыт выступления на Паралимпиаде. В 2016 году в Рио-де-Жанейро она заняла пятое место в весовой категории до 73 кг, подняв штангу весом 105 кг. На этот раз спортсменка перешла в более тяжелую весовую категорию, где ее лучший результат составляет 115 кг.

Руководитель туркменской делегации Тахир Шораханов отметил отличную форму Экеевой и ее готовность показать высокий результат. Минимальная задача спортсменки – войти в пятерку сильнейших, а максимальная – завоевать медаль Паралимпийских игр, передает газета «Нейтральный Туркменистан».

В активе Маягозель Экеевой уже есть бронзовые медали Азиатских паралимпийских игр 2010 и 2014 годов. На чемпионате мира 2023 года в Дубае она заняла пятое место, что обеспечило ей прямую путевку на Паралимпиаду в Париже.

Всего в Паралимпийских играх в Париже принимают участие около 4400 атлетов из примерно 180 стран. Они разыграют 549 комплектов наград в 22 видах спорта.