Туркменистан представил отчет по правам ребенка в Женеве

Туркменистан представил отчет на 97-й сессии Комитета ООН по правам ребенка в Женеве.

Как сообщает МИЦ со ссылкой на Министерство образования Туркменистана, в состав туркменской делегации, возглавляемой постпредом страны при Отделении ООН в Женеве, вошли представители министерств внутренних дел, образования, здравоохранения и медицинской промышленности, Генеральной прокуратуры и Института государства, права и демократии Туркменистана.

В отчете Туркменистана были отмечены значительные достижения в области прав ребенка, включая принятие новых законов и обновление существующих нормативных актов.

Среди ключевых законодательных изменений были отмечены новая редакция Закона «Об образовании», принятие Закона «О социальных услугах» и внесение поправок в Уголовный кодекс и другие ключевые законы.

В период с 2015 по 2024 годы Туркменистан присоединился к ряду международных договоров, включая Конвенцию Международной организации труда №144, Марракешский договор, Конвенцию о борьбе с дискриминацией в образовании и другие важные соглашения.

В настоящее время в стране активно реализуются Национальная программа социально-экономического развития на 2022–2052 годы и Программа Президента на 2022–2028 годы, которые отражают положения этих международных документов, включая аспекты, связанные с правами ребенка.

Национальная программа «Здоровье» включает программы по улучшению питания, раннему развитию детей и профилактике заболеваний. Важными шагами стали повышение уровня иммунизации до 95,3% и создание Благотворительного фонда, который оказал медицинскую помощь 423 детям за последние три года.

В образовательной сфере внедряются новые стратегии и концепции для модернизации методов обучения, в том числе, Концепция совершенствования методики обучения до 2028 года и Программа по улучшению дошкольного образования. В 2023 году подписана Дорожная карта сотрудничества с ЮНЕСКО, что содействует цифровой трансформации образовательной системы.

Также в Туркменистане улучшена системы социальной защиты и правосудия для детей, приняты новые законы и созданы специализированные структуры для защиты прав детей и женщин, отмечалось в отчете страны.