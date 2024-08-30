Туркменистан и Сомали планируют сотрудничать в сфере образования

28 августа состоялась встреча министра образования Туркменистана Джумамурада Гурбангельдыева с членами делегации, возглавляемой новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Сомали в Туркменистане Фатхудином Али Мохамедом.

В ходе встречи был обсужден ряд предложений по налаживанию двустороннего сотрудничества в сфере образования между двумя странами. Об этом сообщает МИЦ со ссылкой на Министерство образования Туркменистана.

Министр выступил с предложением об участии школьников и студентов из Федеративной Республики Сомали в проводимых в Туркменистане международных конкурсах и олимпиадах.

Со своей стороны Фатхудин Али Мохамед предложил создать договорно-правовую базу для дальнейшего сотрудничества между учебными заведениями Сомали и Туркменистана. В частности, разговор шел о возможности молодёжи Сомали учиться в высших учебных заведениях Туркменистана в области нефти и газа, медицины, морского транспорта.

Ранее мы сообщали, что в Туркменистане аккредитован новый посол Сомали.