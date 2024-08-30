Посольство Ливии приглашает на концерт аутентичной ливийской музыки в Ашхабаде

4 сентября 2024 года в столице Туркменистана состоится уникальное культурное событие. Посольство Ливии в Туркменистане приглашает всех жителей и гостей Ашхабада на концерт аутентичной ливийской музыки.

По информации предоставленной пресс-службой диппредставительства, мероприятие пройдет в кинотеатре «Туркменистан» и начнется в 17:00. Организаторы обещают погрузить слушателей в атмосферу живой ливийской музыкальной культуры.

Важно отметить, что вход на концерт будет свободным для всех желающих. Это прекрасная возможность для ашхабадцев и гостей города познакомиться с богатыми музыкальными традициями Ливии.