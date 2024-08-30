Определились все участники группового этапа европейской Лиги чемпионов-2024/25

Стали известны все участники основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Последними четырьмя командами, прошедшими в основную сетку турнира через раунд плей-офф квалификации, стали хорватское «Динамо» (Загреб), французский «Лилль», словацкий «Слован» и сербская «Црвена Звезда».

Жеребьевка турнира состоится 29 августа, а матчи основного этапа начнутся 17 сентября. Команды будут распределены по четырем корзинам для жеребьевки.

В первую «корзину» при посеве войдут «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд), «Лейпциг», «ПСЖ» и «Интер».

Вторую «корзину» составили «Байер», «Атлетико», «Аталанта», «Ювентус», «Милан», «Бенфика», «Арсенал», «Брюгге» и «Шахтер».

В третью «корзину» включены «Фейенорд», ПСВ, «Спортинг», «Зальцбург», «Лилль», «Динамо» (Загреб), «Црвена Звезда», «Янг Бойз» и «Селтик».

В четвертую – «Слован», «Монако», «Брест», «Спарта», «Астон Вилла», «Болонья», «Жирона», «Штутгарт» и «Штурм».

Важно отметить, что формат Лиги чемпионов в новом сезоне претерпит существенные изменения. Вместо традиционного группового этапа будет введен так называемый общий этап, в котором примут участие 36 команд вместо прежних 32. Каждая команда проведет восемь матчей с разными соперниками, по два против команд из каждой корзины.

По итогам общего этапа будет сформирована единая турнирная таблица. Команды, занявшие первые восемь мест, напрямую выйдут в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е места разыграют оставшиеся путевки в плей-офф в стыковых матчах.

Схожий формат в сезоне-2024/25 будет применяться также в Лиге Европы и Лиге конференций. На общем этапе Лиги Европы команды также проведут по восемь матчей, на общем этапе Лиги конференций – по шесть.