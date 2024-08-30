Девять российских компаний уже зарегистрировались на участие в TIF-2024 в Ашхабаде

Для участия в Инвестиционном форуме Туркменистана (TIF-2024) уже зарегистрировались девять компаний России.

Как передает ТАСС со ссылкой на организаторов форума, в числе зарегистрированных компаний «Российские железные дороги», «Химвосток», «Ресурс», ТК «Мираторг», Новикомбанк, Торговый дом «Гарант», «Термомикс групп», «Фаворит» и «Аквитенс».

Также в форуме планируют принять участие представители Министерства экономического развития РФ и университета «Синергия».

Напомним, что TIF-2024 будет проходить в Ашхабаде 10-11 сентября. Мероприятие уже вызвало большой интерес среди международных СМИ и финансовых кругов.

На текущий момент на форуме зарегистрировано более 350 делегатов из 32 стран.