В Японии из-за тайфуна «Шаньшань» приостановили работу заводы Toyota, Honda и Nissan

Крупнейшие японские автопроизводители вынуждены приостановить работу ряда своих заводов из-за разрушительного тайфуна «Шаньшань», обрушившегося на страну. Согласно данным MarketWatch, Toyota, Honda и Nissan объявили о временной остановке производства на некоторых предприятиях, пишет INTERFAX.RU.

Toyota Motor, лидер японского автопрома, приняла решение прекратить работу 28 производственных линий на 14 заводах до конца недели. Honda Motor также объявила о приостановке деятельности своего завода в префектуре Кумамото. Nissan Motor планирует остановить производство на предприятиях, расположенных на южном острове Кюсю, как минимум до вечера пятницы.

Тайфун «Шаньшань» обрушился на Кюсю в четверг, принеся с собой обильные осадки. В отдельных префектурах за 48 часов выпало около 80 см дождя. Стихия нарушила транспортное сообщение: отменено движение скоростных поездов между префектурами Кумамото и Кагосима, а также около 550 внутренних авиарейсов.

Метеорологи предупреждают о высоком риске оползней, наводнений и разлива рек. Прогнозируется, что в некоторых южных районах Кюсю может выпасть до 60 см осадков в течение суток.

Последствия тайфуна уже привели к травмам у десятков жителей острова Кюсю. По данным различных источников, число пострадавших варьируется от 40 до 54 человек, один человек считается пропавшим без вести.

Более четверти миллиона домов остались без электричества. В префектуре Миядзаки зарегистрировано около 160 случаев повреждения зданий.

В настоящее время тайфун движется в северном направлении к префектуре Кумамото. Ожидается, что в дальнейшем «Шаньшань» может затронуть и основные острова Японского архипелага.