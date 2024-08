В Туркменистане утвердили новый порядок принятия Присяги частными и государственными нотариусами

В Туркменистане приняты новые правила профессиональной этики для государственных и частных нотариусов. Соответствующий приказ, подписанный министром юстиции М. Тагановым от 15 июля 2024 года, зарегистрирован министерством юстиции Туркменистана 26 августа 2024 года под регистрационным номером 1823

Документ, разработанный в соответствии с законом «О нотариате и нотариальной деятельности» от 20 ноября 2022 года, устанавливает порядок принятия присяги государственными и частными нотариусами и определяет нормы их профессионального поведения.

Согласно документу, нотариусы обязаны соблюдать принципы законности, независимости и конфиденциальности. Особое внимание уделяется вопросам этики во взаимоотношениях с клиентами и коллегами. Документ подчеркивает важность постоянного повышения профессиональной квалификации и соблюдения высоких стандартов культуры общения.

Стоит отметить, что согласно новым правилам, частным нотариусам запрещено заниматься саморекламой в СМИ и интернете. Также установлены строгие правила оформления вывесок нотариальных контор.

Нотариус, впервые назначенный на должность, приносит присягу следующего содержания:

«Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю честно и добросовестно исполнять обязанности нотариуса в соответствии с законодательством Туркменистана, уважать и защищать права и законные интересы физических и юридических лиц, интересы государства, хранить тайну нотариальных действий, всегда и везде хранить чистоту высокого звания нотариуса и быть достойным его.»

(«Men, (familiýasy, ady, atasynyň ady), notariusyň borçlaryny Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda dogry we päk ýürekden, ynsap bilen ýerine ýetirmäge, fiziki we ýuridik şahslaryň hukuklaryny hem kanuny bähbitlerini, döwletiň bähbitlerini hormatlamaga we goramaga, notarial hereketleriň syryny saklamaga, hemişe we hemme ýerde notariusyň belent adynyň arassalygyny saklamaga we oňa mynasyp bolmaga dabaraly kasam edýärin.»)