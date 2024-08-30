В Туркменистане развивается лесоводство на базе научных исследований

В Туркменистане в помощь облесению и закреплению песков фитомелиоративными методами на базе Национального института пустынь, растительного и животного мира осуществляются научно-практические исследования в нескольких направлениях.

Так, в 2021 году в отделе научно-технической информации и проектов начала выполнятся пятилетняя тема, посвящённая влиянию созданных вокруг города Ашхабада лесопосадок на почвенно-климатические условия местности. Идёт выявление взаимосвязанности климата и лесных массивов, способных влиять на микроклимат, структуру и увлажнённость почвы, температурный режим и влажность воздуха, обогащение почвы гумусом в результате опадания листьев и хвои, сохранение в ней влаги. Об этом сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Данная тема соответствует целям Национальной лесной программы, входит в список её рекомендаций и плановых мероприятий по оценке в конкретных цифрах пользы для человека и природы создаваемых в Туркменистане лесосадов.

Формируется свод данных о положительных изменениях в природе, экологическом её состоянии. В последующем будут разработаны соответствующие рекомендации по лесоводству. Исследования проводятся с применением инновационных технологий и методов, лабораторного оборудования для агроизмерений.

Облесение и другая целенаправленная работа преследуют и более масштабную цель – обеспечить экологическое благополучие, купирование последствий климатической трансформации в рамках выполнения положений Национальной стратегии Туркменистана по изменению климата, обновлённой в 2019 году.

Также в контексте глобального изменения климата и связанного с ним потепления, сокращения количества осадков Туркменистан проводит мероприятия по адаптации к изменению климата и митигации – снижению выбросов эмиссии парниковых газов, в том числе посредством проведения массовых озеленительных посадок. Это самая действенная, благоприятная для всего живого, экологически безопасная мера сдерживания процессов изменения климата, купирования его последствий, адаптации к последствиям природы и человека, снижения концентрации в воздухе парниковых газов.