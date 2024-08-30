В столице Туркменистана пройдет конкурс Hi-Tech Startup

В рамках Международного форума и выставки по привлечению высоких технологий и инноваций в экономику Туркменистана (TIF-2024) c 10 по 11 сентября в Ашхабаде пройдет конкурс инновационных проектов Hi-Tech Startup, который обещает стать запоминающимся.

Конкурс организуется Торгово-промышленной палатой Туркменистана, ХО «Огузабат» совместно с представительством QED group LLC в Туркменистане.

Hi-Tech Startup создаст условия для обмена опытом по внедрению основных элементов цифрового стартап-предпринимательства, создания необходимой инфраструктуры, привлечения международных организаций для развития молодежного предпринимательства в Туркменистане.

Участники конкурса, презентуя свои проекты, получают реальный шанс найти инвестора под их реализацию, а также смогут установить контакты с высококвалифицированными экспертами ведущих компаний, сообщается на сайте конкурса.