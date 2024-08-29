Юные кёрлингисты Туркменистана впервые приняли участие в международных сборах в Норвегии

Четверо юных представителей Федерации кёрлинга Туркменистана вернулись с первых в истории национального спортивного движения международных учебно-тренировочных сборов, проходивших в августе в норвежском городе Лиллехаммер. Туркменская команда, состоящая из двух девушек и двух юношей в возрасте до 16 лет, под руководством главного тренера национальной сборной Сакины Гуламалыевой, приняла участие в молодежном лагере вместе со сверстниками из 13 других стран. Об этом говорится в сообщении газеты «Нейтральный Туркменистан».

Программа сборов включала в себя не только интенсивные тренировки под руководством опытных международных специалистов, но и различные игровые и интеллектуальные конкурсы. Туркменские спортсмены проявили себя с лучшей стороны, продемонстрировав высокий уровень знаний и активности. Особенно отличилась Айша Гельдимырадова, получившая специальный приз от организаторов за участие во всех инициативах.

Тренеры отметили уникальную технику туркменских спортсменов, особенно выделив стиль игры Селима Байрамова, который одинаково хорошо владеет техникой отталкивания обеими ногами. Несмотря на недавнее знакомство с кёрлингом, туркменская команда показала хорошие результаты в товарищеских матчах, в том числе победив более опытную сборную Монголии со счетом 2:1.

Эти сборы стали важным этапом подготовки туркменской команды к предстоящему первенству мира среди юниоров, которое пройдет осенью в Финляндии. Федерация кёрлинга Туркменистана планирует впервые выставить на этих соревнованиях женскую команду в дивизионе «В».