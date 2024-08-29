Туркменистан и Иран подписали двусторонние документы о сотрудничестве в энергетике и транспорте
По итогам встречи на высшем уровне между Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом были подписаны важные двусторонние документы. Соглашения охватывают широкий спектр сфер, включая энергетику, морские перевозки и таможенное сотрудничество. Об этом говорится в сообщении TDH.
Среди подписанных документов:
- Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Туркменгаз» и Национальной газовой компаний Ирана о развитии сотрудничества в области природного газа;
- Меморандум о взаимопонимании между Международным морским портом Туркменбаши Туркменистана и портом Амирабад Исламской Республики Иран побратимских портовых отношениях;
- План о сотрудничестве на 2025-2026 голы между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Исламской Республики Иран;
- План совместных мероприятий об углублении и расширении в перспективе сотрудничества на 2025-2026 годы между Государственной таможенной службой Туркменистана и Таможенной администрацией Исламской Республики Иран.