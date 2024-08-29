Туркменистан и Иран подписали двусторонние документы о сотрудничестве в энергетике и транспорте

По итогам встречи на высшем уровне между Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом были подписаны важные двусторонние документы. Соглашения охватывают широкий спектр сфер, включая энергетику, морские перевозки и таможенное сотрудничество. Об этом говорится в сообщении TDH.

Среди подписанных документов: