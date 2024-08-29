Туркменистан готов к поставкам цемента в Татарстан

Туркменистан готов к поставкам цемента и других строительных материалов в Республику Татарстан (РФ). Об этом было заявлено министром финансов и экономики Туркменистана Сердаром Джораевым на девятом заседании Совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Об этом сообщает издание nsp.su.

Как отметил С.Джораев, в этом году в Туркменистане были запущены 2 цементных завода, каждый мощностью 1 млн тонн продукции в год.

«Поэтому в этом вопросе потенциал огромный, можно его проработать», – подчеркнул министр.

При этом министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко отметил, что в Татарстане строится огромное количество объектов, и возникает дефицит цемента.

«В этом году даже привезли его из Ирана. Может быть, по нашим взаиморасчетам рассмотреть вопрос по цементу, сделать соглашение по привозу цемента, если не в этом году, то в следующем», – сказал он.

Мощность всех цементных заводов Туркменистана составляет 5 млн тонн продукции в год. Они выпускают наиболее востребованные марки цемента по современной технологии, отмечает источник.