«Туркменгидромет» проводит агрогидрологические исследования в условиях изменения климата

В Туркменистане Служба по гидрометеорологии «Туркменгидромет» ведет важные агрогидрологические исследования в связи с изменением климата. Основное внимание уделяется изучению способности почвы сохранять влагу для определения показателя устойчивого завядания сельскохозяйственных культур, особенно хлопчатника. Эта работа направлена на корректировку норм полива в условиях аридизации климата и учащения пыльных ветров. Об этом говорится в сообщении газеты «Нейтральный Туркменистан».

«Туркменгидромет», входящий в состав Министерства охраны окружающей среды Туркменистана, располагает более чем 100 метеостанциями и постами наблюдений различного технологического уровня по всей стране. Сбор метеорологических данных производится каждые три часа, что позволяет составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы погоды.

Особое внимание уделяется хлопководству как основной и влагоёмкой культуре, важной для текстильной промышленности страны. Инженер-агрометеоролог Мухаммет Атаев проводит исследования по выявлению критических сроков, которые культура может выдержать без орошения. Результаты этих исследований используются для планирования агротехнических мероприятий в велаятах.

Гидрологический отдел «Туркменгидромета» также ведет активную работу по мониторингу водности рек, водохранилищ и оросительных систем. Начальник отдела Вепа Сапардурдыев отмечает, что особенно интенсивная работа проводится в весенне-летний период, когда увеличивается водность основных трансграничных рек.

Под наблюдением гидрометеорологов находятся все крупные реки, важные для местного населения, – Амударья, Теджен, Мургаб, местного значения – Атрек, Сумбар, Шарлаук и др. В сферу наблюдений отдела входит и Каспий, где вдоль всего побережья установлено по нескольку прибрежных наблюдательных станций и морских радаров.