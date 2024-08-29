Стартовали переговоры между Национальным Лидером туркменского народа и Президентом ИРИ

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с рабочим визитом в Тегеран, где проводит переговоры с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Встреча направлена на укрепление двусторонних отношений и обсуждение ключевых вопросов регионального и международного значения. Об этом говорится в сообщении TDH.

В ходе переговоров, проходящих как в узком формате, так и в расширенном составе делегаций, стороны уделяют особое внимание развитию сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Ожидается, что делегации обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, представляющим взаимный интерес.

По итогам встречи планируется подписание ряда двусторонних документов, которые будут способствовать расширению взаимодействия между Ашхабадом и Тегераном в различных областях. Эти соглашения призваны укрепить существующие связи и открыть новые перспективы для сотрудничества между Туркменистаном и Ираном.

Данный визит подчеркивает важность стратегического партнерства между двумя соседними государствами и демонстрирует их стремление к дальнейшему укреплению двусторонних отношений в регионе.