Молодежная сборная Туркменистана по вольной борьбе готовится к чемпионату мира в Испании

Шесть туркменских борцов в возрасте до 20 лет примут участие в предстоящем чемпионате мира по вольной борьбе, который стартует 2 сентября в испанском городе Понтеведра. Сборная Туркменистана будет представлена в шести весовых категориях.

В состав национальной команды вошли Кабе Матджанов (до 57 кг), Амир Хамаюн (до 61 кг), Какамурат Аширов (до 74 кг), Алп Арслан Бегенджов (до 79 кг), Довлетгельды Мурадов (до 86 кг) и Солтан Санджар Бегенджов (до 92 кг).

В рамках соревнований также пройдут турниры по греко-римской и женской борьбе. Всего на турнире будет разыграно 30 комплектов наград, а финальные схватки в чемпионате по вольной борьбе пройдут с 6 по 8 сентября.