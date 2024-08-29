В Туркменистане напомнили о важности режима для школьников

Накануне нового учебного года ассистент кафедры последипломного обучения по семейной медицине ГМУТ им. Мырата Гаррыева Маягозель Кужукбаева напомнила о важности правильного режима дня для школьников. По словам специалиста, грамотно составленный распорядок дня не только повышает продуктивность ребенка, но и способствует сохранению его здоровья и психологического комфорта, передает газета «Нейтральный Туркменистан».

Кужукбаева подчеркнула, что современные дети часто загружены не меньше, а иногда даже больше взрослых. Это может привести к повышенной утомляемости, снижению мотивации и работоспособности, а также ухудшению здоровья. Чтобы избежать этих проблем, эксперт рекомендует родителям помочь детям составить сбалансированный режим дня.

– При составлении распорядка дня школьника важно не пытаться запланировать как можно больше, а найти золотую середину между умственной и физической нагрузкой, общением с друзьями, хобби и восстановлением, — отметила Кужукбаева. Она также добавила, что не стоит совмещать учебу и несколько секций в один день в ущерб отдыху.

Специалист подчеркнула, что правильно организованный режим дня предусматривает чередование труда и отдыха, регулярный прием пищи, достаточный сон, время для утренней гимнастики и гигиенических процедур, а также максимальное пребывание на свежем воздухе. По ее словам, такой подход способствует улучшению здоровья, физического развития, работоспособности и успеваемости школьника.

В преддверии нового учебного года эксперт призывает родителей уделить особое внимание организации режима дня своих детей, что поможет им успешно справиться с учебной нагрузкой и сохранить здоровье.