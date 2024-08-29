В столице и регионах Туркменистана прошли семинары по гендерному равенству

В столице и регионах Туркменистана с 5 по 23 августа проведены семинары по гендерному равенству для профильных специалистов, работников здравоохранения, социальной сферы и правоохранительных органов страны.

Обучение было организовано силами Института государства, права и демократии Туркменистана совместно с Представительством Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в ходе семинаров были обсуждены вопросы, связанные с совершенствованием национального законодательства о гендерном равенстве и реализации Национального плана действий Туркменистана по гендерному равенству на 2021-2025 годы.