В Тедженском этрапе Ахалского велаята Туркменистана дайханское хозяйство «Miweli Diýar» продолжает многовековые традиции выращивания знаменитых тедженских дынь, славящихся своим непревзойденным вкусом и ароматом. Несмотря на занятость с хлопком и подготовкой к севу озимых, труженики хозяйства активно занимаются сбором урожая дынь, выполняя наказ легендарного покровителя туркменских земледельцев Бабадайхана –радовать людей вкусом «королевы бахчи», передает газета «Нейтральный Туркменистан».

На 8 гектарах земли хозяйства в этом году выращиваются сорта вахарман и инжир, которые славятся своим ароматом ванили, спелых груш и меда. Руководитель хозяйства Анна Аллабердиев подчеркивает, что высокие урожаи достигаются благодаря тщательному соблюдению древних традиций бахчеводства, передаваемых из поколения в поколение.

Тедженские дыни издавна славились не только в Туркменистане, но и далеко за его пределами. Они ценились на вес золота на восточных базарах и западных рынках, украшали столы фараонов, султанов и королей. Сегодняшние дайхане, сочетая многовековой опыт с современными методами земледелия, продолжают выращивать эти удивительные плоды, которые многие туркмены считают «райским фруктом».

Успехи хозяйства «Miweli Diýar» – яркий пример возрождения традиций туркменского бахчеводства в новую эпоху. Дайхане выражают благодарность Президенту Туркменистана за поддержку отрасли, которая позволяет сохранять и развивать это уникальное наследие туркменского народа.