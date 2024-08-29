Будущие гиды из Туркменистана примут участие в тренинге ЮНЕСКО в Алматы

В Казахстан направилась делегация от факультета туризма Туркменского государственного института культуры для участия в региональном тренинге для будущих гидов по маршруту Великого Шелкового пути.

В состав туркменской делегации вошли шесть студентов и преподаватель.

Как сообщает asmannews со ссылкой на Институт, тренинг организует ЕС-ЮНЕСКО, и он состоится с 27 по 29 августа в городе Алматы.

В тренинге примут участие представители образовательных учреждений, связанных с развитием туризма в Центральной Азии.

Обучение в рамках проекта ЕС-ЮНЕСКО «Коридоры наследия Шелкового пути в Центральной Азии — международные аспекты Европейского года культурного наследия» нацелено на повышение уровня подготовки будущих гидов с акцентом на сохранение и популяризацию наследия Шелкового пути, а также содействие устойчивому туризму в Центральной Азии, отмечает источник.