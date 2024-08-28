Xiaomi представит бескнопочный смартфон с подэкранной камерой в 2025 году

Китайская компания Xiaomi готовится к выпуску уникального смартфона под кодовым названием Zhuque в 2025 году. Устройство будет отличаться отсутствием физических кнопок и невидимой фронтальной камерой, сообщает Mail.ru со ссылкой на smartprix.

Вместо традиционных кнопок Zhuque может использовать жестовое или голосовое управление, емкостные кнопки с определением силы нажатия или сенсорные панели по бокам. Фронтальная камера будет скрыта под экраном, при этом Xiaomi обещает улучшить качество съемки и сделать камеру полностью незаметной.

Ожидается, что смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 8+ Gen 4, изготовленным по 3-нм техпроцессу. Этот чип должен появиться в октябре 2024 года и станет основой для большинства флагманских Android-устройств 2025 года.

Zhuque можно рассматривать как продолжение концепта Mi MIX Alpha, представленного Xiaomi пять лет назад. Тот смартфон отличался «бесконечным» экраном, занимающим даже заднюю панель, и отсутствием видимых кнопок и камер, но так и не поступил в продажу из-за сложностей производства.