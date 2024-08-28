Фотоловушки в Туркменистане запечатлели барса и джейранов у одного водопоя

В конце июля исследователи стали свидетелями уникального события в предгорьях горы Душак в Центральном Копетдаге (Туркменистан). Фотоловушки, установленные у подножия горы Душакэрекдаг, сначала зафиксировали барса, пришедшего на водопой, а затем группу джейранов у того же источника.

Душакэрекдаг, достигающая высоты 2482 метра, является уникальной вершиной Туркменистана и единственной горой выше 2000 метров, полностью расположенной на территории страны и доступной для посещения обычными гражданами. Эта гора представляет собой целый горный хребет, возвышающийся над окружающим ландшафтом.

Особый интерес представляет появление барса на фотоловушках, который считается редким видом, обитающим только в Анатолии, на Кавказе, Ближнем Востоке и в Центральной Азии. В Туркменистане популяция этих животных не превышает 60 особей, что делает страну вторым по значимости местом обитания барсов после Ирана.

Специалисты отмечают, что на территории 140 км² идентифицировано 9 отдельных особей. Эти животные не представляют угрозы для людей. Персидский барс считается самым крупным среди барсов, с весом самца до 90 кг.

Появление джейранов у того же водопоя демонстрирует разнообразие фауны региона. Джейраны являются одним из видов, входящих в рацион барсов наряду с другими животными, такими как устюртский архар, горный козел и кабан.