Туркменские каратисты завоевали три бронзы на чемпионате Азии в Маниле

Сборная Туркменистана по карате завершила выступление на 22-м чемпионате Азии среди кадетов и юниоров до 21 года в Маниле, завоевав три бронзовые медали в различных весовых категориях. Об этом говорится в сообщении издания «Туркменистан: Золотой век».

Первую бронзу в копилку команды принес Алымухаммет Какалыев, выступавший в кумите среди кадетов в весовой категории до 57 кг. Еще две бронзовые медали завоевали Магтымгулы Аннаев и Давут Назмырадов в возрастной категории до 21 года. Аннаев отличился в весе до 55 кг, а Назмырадов – в категории до 75 кг.

Чемпионат, организованный Азиатской федерацией карате WKF, собрал 561 спортсмена из 30 стран. Туркменистан был представлен делегацией из 10 атлетов, 2 тренеров и 3 судей международной категории.