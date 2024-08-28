Первый посол Республики Маврикий в Туркменистане вручил копии верительных грамот

Сегодня первый посол Республики Маврикий в Туркменистане Хесвар Джанке вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой, которая поздравив посла, выразила готовность страны поддерживать и содействовать в его дипломатической работе.

Как сообщает МИД Туркменистана, стороны обсудили ключевые направления в отношениях между Туркменистаном и Маврикием, подтвердив стремление развивать диалог в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Было предложено организовать регулярные политические консультации между министерствами иностранных дел двух государств для определения приоритетных направлений сотрудничества и углубления отношений.

Также участники встречи обсудили разработку ключевых документов по двустороннему партнерству и возможности обмена опытом в агрономии, управлении водными ресурсами и сфере туризма, отмечает источник.

Хесвар Джанке стал первым чрезвычайным и полномочным послом Республики Маврикий в Туркменистане с резиденцией в Москве.