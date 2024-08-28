Компьютерная игра из Китая разошлась тиражом более 8 миллионов за 48 часов

За первые 48 часов после выхода китайская компьютерная игра «Тёмный миф: Укун» достигла впечатляющих показателей. Аналитики сообщают о более чем 8 миллионах проданных копий и выручке, превышающей 400 миллионов долларов. Об этом сообщает bigasia.ru.

Пиковое количество игроков онлайн составило почти 2,5 миллиона человек, что стало вторым высоким результатом за всю 21-летнюю историю платформы Steam.

Сюжет игры основан на классическом китайском романе «Путешествие на Запад», написанного У Чэнъэнем. Главным героем выступает Сунь Укун – легендарный царь обезьян, известный своими магическими способностями и озорным характером.

«Тёмный миф: Укун» не только установил новую планку для игровой индустрии Китая, но и стал настоящим культурным явлением в стране. Релиз игры открыл для китайских и международных игроков уникальную возможность погрузиться в яркий, фантастический мир, основанный на богатой литературной традиции Поднебесной.