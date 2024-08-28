Делегат Туркменистана изучил особенности образовательной системы Сингапура

Старший научный сотрудник института образования Туркменистана О.Бердыев принял участие в международном семинаре «Трансформация образования для разработки образовательной политики: опыт Сингапура».

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», участники форума рассмотрели темы по обзору современных тенденций в области образования, комплексного подхода к системе управления образованием Сингапура, политик инноваций и реформ, направленных на повышение качества преподавания и лидерства в сингапурской школе.

Были организованы различные семинары по обмену опытом, посещение учебных заведений и работа в группах.

Состоялись подробные презентации экспертов и множество продуктивных дискуссий.

Благодаря участию в семинаре делегаты расширили свои знания об особенностях образовательной системы Сингапура и возможностях сотрудничества в сфере образования.

По завершении семинара участникам были вручены сертификаты международного образца.

Участие туркменского делегата состоялось в рамках «Программы сотрудничества Министерства образования Туркменистана и Республики Сингапур».