Делегат Туркменистана изучил особенности образовательной системы Сингапура
Старший научный сотрудник института образования Туркменистана О.Бердыев принял участие в международном семинаре «Трансформация образования для разработки образовательной политики: опыт Сингапура».
Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», участники форума рассмотрели темы по обзору современных тенденций в области образования, комплексного подхода к системе управления образованием Сингапура, политик инноваций и реформ, направленных на повышение качества преподавания и лидерства в сингапурской школе.
Были организованы различные семинары по обмену опытом, посещение учебных заведений и работа в группах.
Состоялись подробные презентации экспертов и множество продуктивных дискуссий.
Благодаря участию в семинаре делегаты расширили свои знания об особенностях образовательной системы Сингапура и возможностях сотрудничества в сфере образования.
По завершении семинара участникам были вручены сертификаты международного образца.
Участие туркменского делегата состоялось в рамках «Программы сотрудничества Министерства образования Туркменистана и Республики Сингапур».