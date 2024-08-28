В Хазаре прошел крупнейший шахматный турнир в истории Балканского велаята

В городе Хазар (Челекен) с 23 по 25 августа состоялся самый масштабный шахматный турнир в истории Балканского велаята Туркменистана. Организатором мероприятия выступила компания Dragon Oil (ОАЭ) при поддержке Шахматной федерации Туркменистана. В открытом турнире приняли участие 32 игрока, включая детей, женщин и любителей шахмат.

Как сообщает пресс-служба федерации, победителем соревнований стал кандидат в мастера спорта Шахрух Тураев из Дашогуза, набравший максимально возможные 7 очков. Второе и третье места заняли школьники Давут Мередов из Ашхабада и Сердар Кабеханов из Мары, набравшие по 5,5 очка.

По окончании турнира Шахрух Тураев, являющийся тренером женской национальной сборной, провел сеанс одновременной игры с пятью местными участниками, одержав убедительную победу со счетом 4,5:0,5.

Главным арбитром турнира выступил Гурбангельды Амангельдыев, директор первой профессиональной шахматной академии в Туркменистане Kuşt Älemi. В ходе мероприятия он также провел переговоры с потенциальными местными тренерами по шахматам.

Организаторы планируют сделать турнир ежегодным, привлекая не только местных любителей, но и лучших шахматистов страны. Кроме того, в ближайшем будущем в Хазаре планируется открытие первого детского шахматного кружка при поддержке компании Dragon Oil, академии Kuşt Älemi и Федерации шахмат Туркменистана.