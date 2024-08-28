В Ашхабаде открывается осенняя сессия курсов французского языка

В Ашхабаде открывается осенняя сессия курсов французского языка

Французский институт в  Ашхабаде объявил о начале осенней сессии курсов французского языка.

Для учеников, продолжающих курсы, сессия стартует 16 сентября; для начинающих учеников — 30 сентября.

Запись и оплата за курсы осуществляются до начала занятий с понедельника по пятницу, с 14:00 до 19:00, отмечает Институт.

Адрес Института: ул. Ага Гаррыева (бывшая Соколовского), дом 69.

Контакты:

  • Телефон: (+993 12) 36-83-70;
  • Е-майл: ift.culture@gmail.com