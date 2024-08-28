Бахерденский этрап готовится к рекордному урожаю хлопка в 2024 году

В Бахерденском этрапе Ахалского велаята Туркменистана идет активная подготовка к сбору урожая хлопка 2024 года, который обещает стать рекордным за последние годы. Довлетназар Бабаназаров, главный специалист объединения профсоюзов этрапа, на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан» поделился оптимистичными прогнозами на предстоящий сезон. По его словам, благоприятные погодные условия и тщательный уход за посевами создали идеальные предпосылки для выполнения и даже перевыполнения государственного заказа по производству хлопка-сырца.

Согласно планам, на площади 12500 гектаров предполагается собрать внушительные 25200 тонн «белого золота». Хлопкоробы этрапа с гордостью отмечают отличное состояние полей, особенно выделяя успехи дайханского объединения имени Шаджа Батырова и дайханского хозяйства Ajaýyp ussat. Специалисты подчеркивают, что большая часть урожая представлена высокопродуктивным средневолокнистым сортом, который славится не только высокой урожайностью, но и отличной адаптивностью к различным почвенно-климатическим условиям региона.

Значительным стимулом для местных земледельцев послужило Постановление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова от 9 февраля о существенном повышении закупочных государственных цен на зерно и хлопок. Это решение, принятое в рамках политики экономического стимулирования сельхозпроизводителей, вызвало волну энтузиазма среди хлопкоробов и придало дополнительный импульс их трудовому настрою.

В преддверии уборочной кампании в этрапе предприняты все необходимые меры для ее организованного проведения. Хотя часть урожая традиционно будет собрана вручную, основная ставка сделана на современную хлопкоуборочную технику. Такой подход позволит не только значительно сократить сроки уборки, но и существенно снизить производственные затраты. Представители этрапского предприятия по техническому обслуживанию отмечают, что один высокопроизводительный комбайн способен заменить в поле до сотни ручных сборщиков.

Механизаторы этрапского предприятия по техническому обслуживанию, среди которых особо выделяются своим мастерством Чары Ашырмухаммедов, Шатлык Тойчыев и Максат Аннаев, готовы приложить все усилия для успешного проведения уборочной кампании. Их профессионализм и самоотверженность играют ключевую роль в обеспечении бесперебойной работы техники на протяжении всего уборочного сезона.

Нынешнее состояние хлопковых плантаций Бахерденского этрапа еще раз подтверждает огромный потенциал этой благодатной земли. Хлопкоробы с оптимизмом и уверенностью смотрят на предстоящий урожай, готовясь не только выполнить, но и превзойти поставленные перед ними задачи, внося тем самым значительный вклад в экономическое процветание Туркменистана.